Baisse des intentions de semis de maïs en France et en Europe

« Les semis de maïs ont débuté sur l'Europe mais sont ralentis par des conditions encore fraîches et des sols non ressuyés. Les pluies du mois de mars ont permis d'alléger la pression hydrique héritée de la sécheresse hivernale, notamment sur la France. Cependant les prévisions de semis laissent entrevoir une baisse significative de la sole de maïs européenne en 2023 », indique Maïze in France, réseau français de production de semences de maïs, dans un communiqué du 27 avril. « Cette tendance semble liée à une baisse de la compétitivité économique de la culture, avec des cours en repli et une hausse des coûts de production, une récolte déficitaire en 2022, et l’entrée en vigueur des nouvelles exigences de la Pac. Ainsi, dès les semis d’automne, on a pu observer une hausse de la sole colza et céréales (blé et orge). »

La sole de maïs recule de 6 % dans l'UE

En ce qui concerne les semis de printemps, « les agriculteurs semblent se positionner principalement sur du tournesol ». Le réseau estime à 14,1 Mha la sole de maïs pour l'Union européenne, « soit une baisse de 6 % (environ 800 000 ha) par rapport à 2022. Cette tendance est principalement marquée en maïs grain : les surfaces reculeraient de 8 à 10 % dans l'Hexagone ».

« Tendance baissière également pour l'Europe du Sud : conséquence de la pression sur la ressource en eau ; les surfaces de maïs reculeraient de 10 % en Italie et 6 % en Espagne. Sur la zone Europe centrale, les surfaces de maïs grain diminueraient d'au moins 5 % en Pologne, et d'au moins 10 % en Hongrie et Roumanie ».

Du côté du maïs fourrage, « les surfaces seraient également orientées en légère baisse, notamment en Allemagne, en lien avec la diminution du cheptel et la baisse du niveau d’incorporation du maïs fourrage dans les méthaniseurs. En France, le maïs fourrage reculerait d'environ 2 %, du fait de la baisse du cheptel ».

Baisse généralisée aussi hors de l'UE

« Hors UE, les surfaces de maïs sont à nouveau attendues en forte baisse en Ukraine ; suite à des difficultés de récolte 2022, et au manque de trésorerie, les surfaces de maïs grain pourraient reculer de presque 25 % dans ce pays. En Russie, les surfaces de maïs grain connaîtraient également un léger recul. Les surfaces de maïs sont attendues relativement stables en Biélorussie, et en recul sur la Serbie. On notera une exception à cette baisse généralisée des surfaces maïs 2023 ; en Turquie, on anticipe une forte progression des surfaces de maïs, en substitution de la culture du coton devenue moins attractive. »