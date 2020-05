Paroles de lecteurs Prêts à tenter un rapprochement entre la MSA et le régime général

Vu la teneur de leurs commentaires, les lecteurs de Terre-net semblent plutôt ouverts à la proposition de la cour des comptes de « rapprocher » la Mutualité sociale agricole (MSA) et la Sécu. Dans un Paroles de lecteurs paru il y a deux ans presque jour pour jour, ils étaient plus nombreux à défendre le régime spécial s'appliquant à l'agriculture.

Anti système est content : « Très bonne idée, bravo la cour des comptes ! Le système de sécurité sociale agricole est obsolète. Trop de gens cotisent pour payer des salariés et des syndicalistes plutôt que pour indemniser les cotisants. Un régime unique tout de suite ! Ça fera des économies ! »

Ça fera des économies !

Massol est, lui aussi, satisfait de cette proposition : « Enfin une bonne nouvelle ! » Mais que « le sous-fifre de la fédé qu’est notre ministre de l’agriculture ne se délite pas au cour des débats... »

« Une bonne nouvelle »

123 ironise : « Impossible de rapprocher la MSA du régime général ! De quoi vivraient les administrateurs, tous issus ou ayant prêté allégeance à la FNSEA ? Où les recycler ? En plus, fini les passe-droits pour les petits copains... (...) »

Où recycler les administrateurs ?

PàgraT estime que « tôt ou tard, les régimes spéciaux devront disparaître ». « C'est une simple question de principe si on veut maintenir le régime par répartition ! »

Les régimes spéciaux vont disparaître...

« Les cotisations risquent plutôt d'augmenter » !?

Cabeillade pense, par ailleurs, que comme «"le régime dépend aux deux-tiers de la solidarité nationale (18 milliards d'euros transférés par les autres caisses de Sécu) et que ses spécificités perdent de leur substance", les cotisations MSA vont augmenter pour s'aligner sur celles du régime général. » Il s'interroge : « On aura peut-être une meilleure protection sociale mais qui a la trésorerie pour encaisser ces augmentations ? »

Qui a la trésorerie pour encaisser ?

Selon Pipo, « la sécurité sociale française coûte cher et rembourse mal. On paye pour les autres... la solidarité qu'ils disent ! À ce niveau-là, on est plutôt dans l'humanitaire ! » Il ajoute « Perso, je n'ai pas besoin de la MSA, ni du régime général. (...) Je préfère l'assurance privée car oui, tu as raison Cabeillade, les cotisations sociales vont encore augmenter ! »

Paroles de lecteurs sur la MSA, publié sur Terre-net il y a tout juste deux ans : Retrouvez lesur la, publié sur Terre-net il y a tout juste deux ans : Où sont les 61 % d'agriculteurs préférant être affiliés au régime général ?



Les lecteurs y défendaient plus massivement la sécurité sociale agricole !

« Mieux vaudrait un système privé » ?

Libre à chacun de placer ce qu'il veut.

Anti système est d'accord avec Pipo : « Il faut un système privé ! Libre à chacun de placer ce qu'il veut, où il veut, pour sa retraite et de rester ainsi maître de son argent. »

Cabeillade tempère un peu les propos de Pipo et Anti système : « Pour avoir connu les deux dispositifs, privé et public, je ne sais franchement pas lequel est le mieux. »

Ou comme aux USA ou en Europe du Nord

PàgraT, lui, préconise un système comme « dans les pays du nord de l'Europe, qui font mieux pour moins cher ! Chez nous, c'est toujours pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !! Un seul organisme a l'avantage de la clarté d'autant plus aujourd'hui avec les carrières morcelées ! Par ailleurs, quand on est paysan, on essaie déjà de se faire une retraite complémentaire privée ! »

En France, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Et Pipo prône un dispositif à l'Américaine, qui « se résume au seul mot : "liberté" » ! « Rien ne vous oblige à vous assurer, chacun fait ses choix et prend ses risques », insiste-t-il.

PàgraT rétorque : « Le système social américain ne m'attire pas du tout ! En fin de compte, il coûte bien plus cher aux assurés et rapporte gros aux assurances et aux médecins !! Sans parler de ceux qu'il laisse "crever" ! »

Sur Facebook, les avis des lecteurs de Terre-net semblent plus partagés :

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net