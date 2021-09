Weather Market Les conditions demeurent encourageantes en Europe de l’Ouest

Les conditions climatiques sont favorables aux levées et travaux de récolte en Europe de l’Ouest. L’Amérique du Sud profite également d’une météo plus favorable, bien qu’une partie du Brésil soit encore sous surveillance.

Les conditions sont pour le moment idéales en Europe de l'Ouest. (©PixaBay)Les conditions météorologiques se révèlent plutôt encourageantes actuellement en Europe de l’Ouest. Les récents apports hydriques et des températures douces viennent en effet optimiser les premières levées de colza et favoriser les travaux de semis en cours, tant en France qu’en Allemagne et au Royaume-Uni. Les cartes météo anticipent en outre de nouveaux apports mesurés ces prochains jours qui devraient maintenir une bonne qualité des sols sans pour autant entraver les moissons en cours. En mer Noire également, les conditions hydriques sont, pour le moment, excellentes.Une météo favorable aux récoltes aux USUn fort déficit est, en revanche, encore constaté dans le Texas et l’Oklahoma, où les semis de blé d’hiver sont actuellement en cours. Très peu de pluies sont en outre anticipées dans le Midwest américain à court terme. L’absence de précipitations après une fin d’été plutôt humide est de bon augure pour les ...