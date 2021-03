Chicago hebdo Le maïs et le soja rebondissent après une chute

• AFP

Les cours des principaux contrats de maïs et de soja cotés à Chicago sont remontés vendredi au lendemain d'une forte baisse. Le blé a fini la semaine en repli.

« Le maïs et le soja bénéficient de mouvements techniques d'achat après le fiasco d'hier », note Brian Hoops de Midwest Market Solutions. Comme l'ensemble des marchés financiers américains, et en particulier celui du pétrole, les prix des produits agricoles avaient chuté la veille, abandonnant entre 1,5 et 2 %. Maïs et soja ont effacé vendredi la quasi-totalité de leurs pertes.

« Le maïs est également soutenu par des facteurs fondamentaux après l'annonce de l'achat par la Chine de 800 000 tonnes ce matin », souligne Brian Hoops. Il s'agit de la quatrième journée de suite où une importante commande chinoise est annoncée par le gouvernement américain, ce qui porte à 3,9 millions de tonnes le volume de maïs vendu à Pékin sur la semaine.

Meilleure météo dans les plaines américaines

Le blé a en revanche de nouveau reculé alors que des prévisions météorologiques plus favorables dans les régions productrices américaines laissent envisager un meilleur développement des semis, et donc une offre plus conséquente. Le renforcement du dollar, dans lequel sont libellés les prix du blé, a également pesé sur le cours de la céréale.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,2700 dollars contre 6,3050 dollars la veille, en recul de 0,56 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,5775 contre 5,4650 dollars à la dernière clôture, en hausse de 2,06 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,1625 dollars contre 13,9225 dollars mercredi, gagnant 1,72 %.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net