L'info marché du jour De la pluie aux USA et au Canada, mais pas sur la Corn Belt

Excepté sur la Corn Belt, la météo s'avère un peu plus humide sur les grandes plaines américaines et canadiennes. Un apport hydrique bienvenu pour les cultures de printemps comme de canola. En France, les conditions sont, pour le moment, toujours aussi idéales.

Comme annoncé la semaine dernière, notamment dans l'info marché du jour du 07 juin, des précipitations sont tombées au Canada et au nord des États-Unis, « soulageant les cultures de blés de printemps et de canola », note Marius Garrigue sur Terre-net.fr. « Et les cartes météo anticipent des apports supplémentaires ces prochains jours », ajoute-t-il. La Corn Belt malheureusement n'en bénéficiera pas et les températures continueront, en outre, d'avoisiner les 30°C.

En France par contre, les conditions sont « toujours aussi encourageantes ». FranceAgriMer a d'ailleurs remonté d'un point son pourcentage de blé "bon à très bon", longtemps resté à 80 %, comparé à 56 % l'année passée et 72 % en moyenne sur cinq ans. Pour le maïs, ce chiffre demeure de 91 %, contre 83 % à la même période en n-1 et 80 % en moyenne quinquennale. Concernant l'orge d'hiver, de printemps et le blé dur, ce taux s'élève respectivement à « 76 %, 86 % et 70 %, inchangé pour le premier et en hausse de deux points en une semaine pour les deux autres », précise Agritel. Toutefois, les fortes chaleurs attendues à partir d'aujourd'hui devraient de provoquer des orages.

D'où, globalement, des améliorations climatiques sources de pression sur les cours des céréales. D'autant qu'en maïs, « nombre d’analystes estiment que les surfaces US pourraient s’afficher nettement supérieures aux chiffres de l’USDA », poursuit la cabinet spécialiste des marchés agricoles.

