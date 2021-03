L'info marché du jour Malgré les inquiétudes climatiques, une récolte record de maïs au Brésil ?

Malgré les pluies quasi incessantes, occasionnant d'importants retards pour la 2e vague de semis et pertes de potentiel de production pour la 1ère, le Brésil récolterait 108,07 Mt de maïs en 2021, un chiffre record !

Hier encore, le Brésil annonçait que sa seconde vague de semis de maïs, dite de la safrinha, n’était effectuée qu’à 54 % contre 80 % l'année dernière à la même date. Quant à la première, sa récolte vient de débuter et les premiers résultats sont « particulièrement décevants », faisait, de plus, observer Marius Garrigue dans l'info marché du jour. La faute toujours aux précipitations abondantes et persistantes sur la majeure partie du pays, et en particulier au Mato Grosso, principal état producteur.

Des surfaces nettement revues à la hausse

Dans ces conditions, comment imaginer que la production de maïs brésilienne puisse atteindre des sommets en 2021 ? Pourtant, le Conab a augmenté de 2,6 Mt ses prévisions de collecte, laquelle grimperait ainsi à 108,07 Mt, un nouveau record ! « Malgré des semis retardés, les surfaces implantées à la safrinha ont en effet été nettement révisées à la hausse », explique l'expert sur Terre-net.fr.

En Argentine en revanche, la sécheresse a conduit « la Bourse de commerce de Buenos Aires à abaisser ses perspectives de production à 45 Mt et son crop rating de maïs "bons à excellents" à 17 %, contre 25 % quelques jours plus tôt et 38 % l’an passé à la même période », indique Agritel dans une note publiée ce matin.

Notons qu'en Europe, le Coceral a lui aussi revu à la baisse ses projections, mais pour le blé et le colza : « 126,6 Mt comparé à 127,9 Mt en décembre et 17,7 Mt par rapport à 17,8 Mt », précise le cabinet spécialiste des marchés agricoles.

