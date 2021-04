L'info marché du jour Vers une météo idéale en mer Noire et un retour du gel en France

La semaine prochaine, le thermomètre devrait remonter dans le bassin mer Noire et favoriser la reprise du développement des cultures. En France en revanche, de nouvelles gelées sont prévues.

« Un tournant météorologique est attendu dans la zone mer Noire pour la deuxième décade d'avril », relaie aujourd'hui Agritel dans sa note quotidienne. Dans les jours qui viennent : quasi disparition des gelées nocturnes et des températures pouvant atteindre 20°C en journée en plaine. Ce qui devrait permettre « une reprise rapide du développement végétatif » des cultures. Et « pour parfaire les conditions, des pluies significatives sont attendues en fin de semaine prochaine », ajoute le cabinet spécialiste des marchés agricoles.

Les prévisions météo sont tout autre en France, où un retour du gel est craint à partir de lundi. Or, les dégâts de la vague de froid de ce début avril 2021 sont déjà dramatiques dans plusieurs régions. En particulier « sur colza, orges et sur certaines parcelles de blé », remonte Marius Garrigue sur Terre-net.fr. Et également sur « betteraves », complète Agritel. « Difficile », cependant, « à ce stade de mesurer l'impact exact » de cet épisode. Point positif selon Marius Garrigue : cela fait « grimper les prix en nouvelle récolte » pour ces céréales comme pour l'oléagineux.

Dans le nord des États-Unis et au sud du Canada, les inquiétudes climatiques sont, elles, liées au manque de pluie qui perdure, avec des conséquences néfastes sur le blé de printemps et des retards de semis de maïs potentiels.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

