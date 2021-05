L'info marché du jour Stocks tendus, forte demande et météo font rebondir les cours

Céline Clément Terre-net Média

Jeudi soir, après plusieurs semaines de baisse, les cours du blé, maïs et colza ont connu un rebond, sur Euronext comme à l'international. À l'origine de ce revirement : des stocks au plus bas en blé, sur la fin de la campagne comme le début de la prochaine, ainsi qu'une demande dynamique pour la céréale et le maïs. Les pluies insuffisantes dans le nord US et au Canada jouent aussi.

En blé : tensions sur les stocks Malgré de meilleures conditions climatiques depuis début mai, les cultures peinent à rattraper leur retard de développement. « La fin de campagne, comme le début de la suivante, s'annoncent très tendus, ce qui porte le prix de la céréale », estime Marius Garrigue sur Terre-net.fr. En Europe, la consommation fourragère augmente. La Commission européenne a d'ailleurs diminué d’un million de tonnes ses estimations de stock de report 2019/21, à 8,9 Mt. La production 2021/22, elle, a été révisé à la hausse à 126,2 Mt (+ 1,4 Mt). Au Royaume-Uni, l’AHDB (Agriculture and Horticulture Development Board) prévoit un stock de fin de campagne de 1,2 Mt, soit moitié moins que l’année passée ! Le pays « pourrait ainsi être contraint de passer sur le marché de l’import début juillet », fait remarquer l'expert. Dans le nord des États-Unis et au Canada, les précipitations tombées demeurent malgré tout insuffisantes pour améliorer les potentiels « après un début de cycle particulièrement sec ». Et les prévisions météo n'anticipe pas de pluies conséquentes pour début juin. Quant à la demande mondiale, elle s'avère de plus en plus dynamique avec le lancement d’un appel d’offres saoudien, après deux mois d’absence sur les marchés agricoles, pour 720 kt de blé nouvelle campagne à chargement juillet-septembre. « La Tunisie a en revanche annulé son tender de 92 kt en raison de prix jugés trop élevés », précise Marius. l'info marché du jour d'hier pour savoir Lire aussipour savoir pourquoi les cours du blé, maïs et colza avaient baissé en mai En maïs : une demande très porteuse Les ventes US à l'international sont « certes ressorties dans les attentes du marché la semaine passée, à 6,25 Mt, mais 556 kt ont été contractualisées sur l’ancienne récolte, à la surprise du marché ». Les Américains ont en outre « déjà engagé 14,6 Mt sur la prochaine moisson, un record historique très nettement supérieur » au chiffre enregistré l’an dernier à la même période ! À noter : 10,7 Mt ont été vendues la Chine ! L'Ukraine est aussi particulièrement active sur cette destination : UkraAgroConsult a en effet « fixé un objectif record d’exports ukrainiens vers l'empire du Milieu sur la prochaine campagne, à 11 Mt ! » Et sur la récolte actuelle, les exportations vers ce débouché atteindraient 8,5 à 9 Mt. En colza, aux USA et au Canada, comme pour le blé, les pluies ont soulagé les parcelles mais il faudrait davantage d'eau et le début du mois de juin ne serait pas à l'humidité. D'où « une reprise du canola canadien à la Bourse de Winnipeg » qui a tiré le colza à la hausse, « sans combler totalement les pertes accumulées depuis la mi-mai ». Sur la période, la graine oléagineuse aurait reculer de près de 25 €/t, selon le spécialiste. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr



Suivez et commentez aussi les infos de notre expert des marchés sur le Market Live de Terre-net

