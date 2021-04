Betteraves impactées par le gel « 100 % des semences livrées par Cristal Union dès la semaine prochaine »

En marge de la visite du ministre de l’agriculture Julien Denormandie sur une exploitation à Saint-Escobille (Essonne), Cristal Union a annoncé que 60 % des semences de betteravières sucrières destinées à soutenir les agriculteurs impactés ont déjà été livrées à ce jour, 100 % le seront la semaine prochaine.

« Tous les secteurs betteraviers sont touchés et plus particulièrement le sud de Paris, rappelle Cristal Union. L’intensité des dégâts de gel étant très variable selon les situations (date de semis, stade des betteraves, exposition de la parcelle, humidité du sol…), les équipes betteravières de la coopérative sont mobilisées depuis désormais une semaine pour évaluer le potentiel des parcelles et identifier celles qui devront être semées à nouveau. Cette évaluation se poursuit suite aux nouveaux épisodes de gel des derniers jours qui touchent également la zone Champagne ».

??Cet après-midi dans l’Essonne, auprès de betteraviers touchés par les vagues de gel. Les dégâts sont là aussi considérables. pic.twitter.com/PtHJ085BnG — Julien Denormandie (@J_Denormandie) April 14, 2021

Plus de 10 % de la sole betteravière française impactée

La Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) estimait, au 12 avril, « entre 30 000 et 55 000 hectares de betteraves en cours de levée » détruites par le gel, soit plus de 10 % de la sole betteravière française. Pour Cristal Union, « les surfaces impactées pourraient approcher les 25 000 hectares », d'après les dernières estimations. Dans ce contexte, le conseil d'administration de la coopérative avait décidé, dès le jeudi 8 avril dernier, de fournir gratuitement de nouvelles semences : « une décision de solidarité envers nos coopérateurs touchés et aussi une décision économique » , explique Alain Commissaire, directeur général de Cristal Union.

« Nous avons besoin de surfaces de betteraves suffisantes pour approvisionner nos sucreries, nos distilleries et toutes nos unités de transformation afin de les faire fonctionner à pleine charge, dans l’intérêt de l’ensemble de notre groupe, de ses coopérateurs et de ses emplois », a-t-il ajouté. La coopérative a précisé, le 15 avril dans un communiqué, que « 60 % des semences de betteravières sucrières destinées à soutenir les agriculteurs impactés ont déjà été livrées à ce jour, 100 % le seront la semaine prochaine ».

« L’agriculture est victime des aléas climatiques et sanitaires »

« La visite du ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’exploitation de l’un de nos coopérateurs très durement touché par cet épisode de gel exceptionnel témoigne d’une véritable prise de conscience des enjeux climatiques de la part des pouvoirs publics. Je ne peux que m’en féliciter », déclare Olivier de Bohan, président de Cristal Union.

« Le coopérateur qui nous a accueillis hier avait déjà perdu plus de 60 % de sa récolte l’année dernière à cause de la jaunisse et de la sécheresse : l’agriculture est victime des aléas climatiques et sanitaires. Nous saluons la volonté du ministre de vouloir agir sur ces enjeux vitaux pour nous. »

"Je vais devoir tout ressemer suit aux #gelées. J'ai déjà perdu 60 % de ma récolte l'an dernier à cause de la #jaunisse et la sécheresse. J'ai peur que ça recommence" explique Vincent Imbault à @J_Denormandie et @Romeiro1L pic.twitter.com/xZuNk3TKEt — Cristal Union (@Cristal_Union) April 14, 2021

