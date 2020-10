Paroles de lecteurs Les betteraves attrapent la jaunisse et toute la filière tombe malade !

Jusqu'à - 80 % de rendement cette année à cause des pucerons : après les betteraves, ce sont les planteurs qui pourraient faire une jaunisse suite à l'interdiction des néonicotinoïdes, selon les lecteurs de Terre-net. Notamment, si dans l'attente d'alternatives, leur ré-autorisation provisoire n'est pas acceptée.

Agri desabusé lance : « Qu'on prenne 60 à 80 % du salaire des députés et ministres qui sont contre la réintroduction des néonicotinoïdes, en particulier de celui de Yannick Jadot ! Oeil pour oeil, dent pour dent ! »

Du sucre de canne OGM dans votre café, M. Hulot ?

isidore enchaîne sur le ton de l'ironie : « (...) N'importe comment, moi, j'arrête les betteraves ! Nicolas Hulot mettra du sucre de canne OGM dans son café !! »

Et Chris de poursuivre : « (...) Il habite à Saint-Lunaire en Ille-et-Vilaine, ça ne s'invente pas !! »

« Des rendements d'il y a 100 ans... »

Bruno Chevry sur Facebook : « Bienvenue au sucre de canne en effet ! Une volonté politique... »

Samuel Porchet également sur Facebook : « Ou alors la France va importer des betteraves traitées aux néonicotinoïdes !! »

Pipo1er toujours pour ironiser : « Pourquoi pas aussi revenir à l'arrachage à la main, avant de mettre les betteraves dans des carrioles tirées par des chevaux ?! C'est vrai qu'avec les tristes rendements betteraviers de 2020, on se croirait 100 ans en arrière... »

Réaliste s'emporte : « Et l'escroc de Jadot dans une parcelle de betteraves bio pour se féliciter qu'elles ne soient pas touchées par la jaunisse ?! Évidemment, il était dans le Nord, dans le seul coin où cette culture est épargnée !! Il s'est bien gardé d'aller au sud de Paris !!! »

Y. Jadot dans le seul coin de France épargné par la jaunisse !

« Cultiver une plante qui ne rapporte rien ? »

Arrêter tous ensemble, ou aller chacun dans le mur...

isidore propose alors « d'arrêter les betteraves tous ensemble pour mettre au pied du mur les industriels et la bande à Macron » ! « Nous devons être solidaires sinon nous irons tous dans ce mur, mais chacun de notre côté », ajoute-t-il.

Quant à la meilleure valorisation des betteraves cette année évoquée dans l'article, gréviste n'y croit pas : « C'est vite dit ! Pour ma part, ça n'a même pas couvert le déficit de l'an dernier, avec 20 t/ha de rendement moyen !! » « Vu le contexte, je suis bien content de plus faire de betterave », se félicite-t-il.

Fred68 est du même avis : « Passer du temps sur une culture qui ne rapporte rien, ne pas pouvoir faire d'appels d'offres sur les semences et savoir que le directeur de groupe n'a pas baissé son salaire par solidarité... Merci et au revoir la betterave !!! »

Bien content de ne plus faire de betterave.

« Encore une filière de flinguée ! »

nono résume : « Une filière ne fonctionne(ra) que si les agris gagnent leur vie. Pour moi, la betterave appartient désormais au passé. »

Adieu la betterave française ! Et les planteurs, salariés de sucreries, pulpes...

Et Détritus de conclure : « Belle réussite des écolos et de la bande à Macron. Adieu la betterave française et avec les planteurs, les arracheurs, les salariés du sucre et les pulpes qui nourrissent l’élevage français. Et bonjour le sucre sud américain et de l’Europe de l’Est. Voilà encore une filière de flinguée ! Après les éleveurs, les betteraviers et ensuite ce sera céréaliers !! Plus que 2-3 ans à tirer et on sera débarrassé de ces idiots de paysans, même pas capables de se révolter et qui sont tenus avec la Pac. Et si on accélère le mouvement, ils seront tous morts pour la prochaine élection présidentielle. Voilà un bon bilan de quinquennat, impeccable pour se faire réélire. »

