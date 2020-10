[Vu sur Youtube] Semis 2020 Toutes les céréales à paille semées à temps chez David Forge (37)

Avec les prévisions météo du mois d'octobre, David Forge était inquiet de revivre le même scénario que l'automne dernier, avec de fortes pluies empêchant de réaliser les semis de céréales prévus aux dates optimales. Cependant, cette année, quelques fenêtres météo lui ont permis de finir ses semis à temps. Découvrez son témoignage en vidéo.

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne Youtube, David Forge, agriculteur en Indre-et-Loire, nous partage le déroulé de ses semis 2020. Bien que le mois d'octobre ait été pluvieux, l'agriculteur a pu « passer entre les gouttes » et profiter de fenêtres météo propices pour implanter 80 ha de céréales à paille sur son exploitation : 30 ha d'orge d'hiver et 50 ha de blé tendre. Avant orge d'hiver, il a passé « un coup de cover-crop et un coup de chisel ». Pour les blés derrière féverole et tournesol, David Forge s'est contenté d'un passage de cover-crop. Et il a pris soin « d'augmenter la densité de semis de 40 graines/m² dans les terres argilo-calcaires, par rapport aux limons ».

Premier test de semis direct sur l'exploitation cette année Dans la vidéo, David Forge partage aussi le fait qu'il teste, pour la première fois, cette année le semis direct sur son exploitation. Pour cela, il a fait appel à Laurent, un voisin agriculteur équipé d'un tracteur de 115 ch et d'un semoir Kuhn SD 3000, pour emblaver 11 ha d'orge d'hiver dans une parcelle de luzerne vivante, exploitée pendant trois ans. L'idée : « voir comment ce type de semis fonctionne dans nos terres et si on renouvellera l'expérience à moyen et long terme », explique l'agriculteur. À suivre donc ! Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo. Et chez vous ? Où en sont les semis de céréales à paille ? Si pour certains comme David Forge, les semis de céréales à paille sont désormais terminés, d'autres agriculteurs continuent ou ont démarré récemment. Selon l' observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer, 60 % des orges d'hiver étaient semées au 19 octobre 2020 (48 % à la même date en 2019) et 45 % des blés (27 % en 2019). A l'heure où certains ont quasiment terminé, mise en route des #semis de blé. #CeuxQuiFontLeBlé #FrAgTw pic.twitter.com/tSE2VGWAqQ — ChristopheB. (@agritof80) October 19, 2020

Comment se passent les semis de céréales à paille chez vous ? N'hésitez pas à laisser un commentaire.

