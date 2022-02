Betteraves sucrières Un bilan de campagne 2021/2022 satisfaisant pour Tereos

Alors que la campagne betteravière 2021/2022 se termine pour ses neuf sucreries françaises, Tereos dresse un bilan « satisfaisant et bien meilleur que la campagne précédente gravement impactée par la jaunisse ».

« Avec une durée moyenne de campagne betteravière de 121 jours, la récolte 2021/2022 a atteint les 16,5 Mt de betteraves transformées avec un rendement de 84 t/ha à 16°, légèrement en dessous de la moyenne sur 5 ans. Le niveau de richesse est quant à lui de 17,3 %, en baisse significative par rapport à la moyenne quinquennale », indique Tereos dans un communiqué.

Re-semis de 17 500 ha de betteraves à cause du gel

La coopérative revient sur les différentes perturbations de la campagne : le gel en avril 2021, qui a entraîné le re-semis de 17 500 ha avec des semences non traitées NNI, soit 8 % des surfaces. « Ces parcelles ont été impactées à hauteur de 10 % par la jaunisse. Parallèlement aux conditions climatiques, des produits de désherbage non-conformes Adama ont touché plus de 6 000 ha (dont 1 500 ha ont été totalement détruits par l’utilisation du produit Marquis). Tereos a organisé son outil industriel à Bucy-le-Long (Aisne) et Artenay (Loiret) pour que toutes les betteraves sucrières traitées avec les lots défectueux du Goltix Duo soient transformées exclusivement en éthanol carburant et en pulpes pour la méthanisation, dans le respect des règles sanitaires les plus strictes », précise la coopérative.

38 000 t de betteraves bio

« Pour sa 4e année consécutive, Tereos a récolté 38 000 tonnes de betteraves bio en vue d’une transformation en sucre bio et en alcool bio. Seul producteur de sucre basé sur des productions issues d'exploitations certifiées HVE, Tereos a aussi produit au cours de cette campagne 1 200 tonnes de sucre HVE pour répondre à une consommation émergente. »

« Un bilan industriel positif »

En ce qui concerne le bilan industriel, « les 9 usines ont pu transformer, de manière constante, 136 000 t de cossettes par jour pendant toute la campagne malgré le contexte pandémique. Le calendrier de démarrage de campagne a été ajusté pour chaque usine afin de tenir compte des conditions de croissance de la betterave et des besoins de production de sucre de Tereos. Le planning a notamment été revu à Connantre (Marne) et Artenay afin de prendre en compte les délais de croissance retardés par les betteraves re-semées. À l’inverse, les sucreries de Boiry et Lillers (Pas-de-Calais) ont démarré leur campagne mi-septembre pour permettre à Tereos de satisfaire la demande de ses clients en sucre. »

Pour la coopérative, « le prix de l’énergie, premier poste de coût hors matières premières, reste un point dur pour la maîtrise des coûts. L’organisation et l’adaptabilité du schéma industriel ont fait leurs preuves pour baisser la consommation globale d’énergie. C’est l’une des premières étapes du plan industriel de la nouvelle stratégie déployée pour améliorer les performances de la coopérative. De la même manière, le cap a été tenu par Tereos qui continue d’optimiser son plan d’actions au niveau des transports notamment en faveur de la sécurité et de la réduction de leur impact pour les riverains. Ce travail de terrain est mené en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes : coopérateurs, collaborateurs, transporteurs, collectivités et autorités. »

