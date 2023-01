Des pluies favorables mais bien tardives en Argentine

|

Les pluies qui touchent l’Argentine actuellement suscitent une forte volatilité dans le marché avec notamment des pertes notables sur le maïs et le soja. Ces apports devraient en effet permettre de stabiliser les conditions de culture après des mois d’une sécheresse intense et les cartes météo à moyen terme se montrent plutôt rassurantes. Des pertes de surfaces ont toutefois d’ores et déjà été constatées dans le pays et une réelle amélioration des potentiels de rendements fait actuellement débat chez les observateurs.