Prix du blé

L’origine US peine à s’imposer à l’international

Plombée par une concurrence mer Noire compétitive, la campagne exports de blé US est ressortie extrêmement faible cette année. L’USDA ne chiffre d’ailleurs qu’à 21,09 Mt l’objectif d’exports 22/23, soit le plus faible volume depuis plus de deux décennies ! Les ventes engagées sur la prochaine récolte ressortent elles-aussi particulièrement réduites. Les États-Unis n’ont en effet commercialisé que 1 Mt de blé 23/24 vers les pays tiers à la fin avril, contre 2,3 Mt un an plus tôt, témoignant ainsi de l’attrait encore marqué de l’origine mer Noire sur la prochaine récolte.