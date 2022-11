Weather Market L’arrivée d’une vague de froid suscite l’inquiétude en Europe

• Marius Garrigue Terre-net Média

Les conditions hydriques demeurent optimales en France, mais un manque de précipitations et l’arrivée d’une vague de froid menacent les cultures allemandes. Aux US également, le froid et le sec dégradent les potentiels.

L'arrivée d'une vague de froid préoccupe les producteurs européens. (©WorldAgWeather - Pixabay) Les conditions climatiques en France restent plutôt favorables aux cultures d'hiver, avec de récentes précipitations qui ont notamment permis de maintenir les conditions hydriques des sols à des niveaux idéaux. Les précipitations devraient en outre restées régulières et mesurées jusqu'à la fin novembre. En Allemagne en revanche, un déficit notable se creuse actuellement, tandis qu'au Royaume-Uni c'est davantage l'excès de précipitations qui préoccupent. Les regards sont également tournés vers l'arrivée d'une vague de froid en provenance d'Europe de l'Est annoncée sur la prochaine quinzaine. Selon les dernières prévisions, l'Allemagne pourrait être durement touchée par cette chute de température, mais l'Hexagone devrait être en grande partie épargnée des températures critiques.La situation est en revanche plus préoccupantes en Russie, où le thermostat risque de chuter rapidement à la fin du m...

