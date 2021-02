L'info marché du jour Au Brésil, le rythme de semis de maïs le plus faible depuis 10 ans !

Suite aux importantes pluies dans le Mato Grosso, principale zone de culture de maïs brésilienne, les semis accusent leur plus fort retard en 10 ans !

Seuls 2,1 % des maïs semés au Brésil ! Le chiffre le plus bas de ces 10 dernières années pour la première région de production du pays, le Mato Grosso. La faute aux précipitations abondantes et continues qui freinent les travaux dans les champs. « Les rendements de cette seconde vague de culture risquent d'être affectés, redoute Marius Garrigue sur Terre-net.fr. La récolte de soja, elle, est bloquée. »

« À ce jour, elle ne serait que de 2,5 Mt, contre 11,7 Mt à date l’année passée, complète Agritel. Cela va tendre la soudure de campagne entre les USA et le continent sud-américain. » À noter également, concernant le maïs : la vente de 126 kt d'origine américaine au Mexique et ainsi que de 110 kt au Japon, annoncée par l'USDA. Par ailleurs, « les États-Unis affichent des exportations de maïs records à destination de la Chine, bien au-delà des derniers chiffres du ministère américain de l'agriculture », ajoute le cabinet spécialisé dans les marchés agricoles.

Quant à la Commission européenne, elle a augmenté de 200 kt son cumul d’import de la céréale depuis le 1er juillet dernier, à 9,7 Mt comparé à 13,3 Mt un an plus tôt. « Les chargements en provenance d’Ukraine ont notamment chuté de plus de moitié sur un an (3,3 Mt) », explique Marius Garrigue.

