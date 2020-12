L'info marché du jour La 2e pire récolte de blé en Argentine depuis 10 ans ? Et pour le maïs...

Avec 16,5 Mt de blé récoltées en 2020, l'Argentine réaliserait cette année sa deuxième plus mauvaise moisson en 10 ans. Or, la situation risque d'être la même en maïs à cause de la sécheresse.

La campagne 2020-2021 ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices pour l'Argentine, que ce soit en blé ou en maïs. La bourse de commerce de Rosario vient en effet de réduire ses prévisions de récolte de blé tendre à 16,5 Mt, contre 16,7 Mt estimées au préalable et 19,5 Mt un an plus tôt. Ce serait même la deuxième plus mauvaise moisson argentine de ces 10 dernières années. Selon l'info marché du jour du 23 novembre, l'Argentine cristallisait déjà les inquiétudes en blé et maïs Côté maïs, les résultats pourraient être également décevants, car les conditions de culture continuent de s'altérer en raison d’une forte sécheresse. D'où des retards au niveau des semis et du développement des plantes. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

