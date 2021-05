L'info marché du jour Les craintes climatiques de retour aux États-Unis, Canada et Russie

Après un mois d'avril sec et froid, et une météo redevenue idéale en mai, l'Amérique du Nord et la Russie sont de nouveau sous la menace, début juin, d'un manque d'eau doublé, outre-Atlantique, d'une chute des températures.

Après un mois d'accalmie, les inquiétudes climatiques, en particulier le manque de pluie, reviennent dans le nord de l'Amérique et en Russie.

Aux US et au Canada, les blés de printemps sont particulièrement exposés, d'autant qu'une forte baisse du thermomètre est attendue dans le Dakota du Nord et une partie du Manitoba. D'où un risque de « dégâts de gel et retards de développement », souligne Marius Garrigue sur Terre-net.fr, présent également pour le canola canadien ; ce qui « inquiète les marchés agricoles » et a stabilisé, vendredi, les cours de la graine oléagineuse sur Euronext.

À noter : « les stocks de canola canadien s'épuisent » et les chargements dans les ports du pays ont été fortement freinés ces 15 derniers jours. « Le cumul depuis le début de la campagne s’élève toutefois à 9,2 Mt, soit + 1,1 Mt exportées comparé à l’année passée à la même période », fait toutefois remarquer l'expert.

Blé : - 800 kt pour la récolte russe

Côté russe, le déficit hydrique affecterait aussi les zones de production de blé de printemps et les cartes météo prévisionnelles n'augurent « pas d'amélioration à court terme ». L’analyse SovEcon a de ce fait diminué de 800 kt ses perspectives de récolte de blé 2021, à 80,9 Mt. Rappelons que « la taxe flottante russe, calculée à partir des prix traités par les négociants du pays, entrera en vigueur le 2 juin et sera fixée à 28,10 $/t pour une durée d’une semaine », indique Marius.

En revanche, en France, les conditions de culture sont toujours très favorables. FranceAgriMer a même augmenté d'un point son pourcentage de blé "bon à très bon", à 80 %, contre 56 % il y a un an et 74 % en moyenne quinquennale. « Le marché européen a donc terminé la semaine précédente sur une note légèrement baissière », complète le spécialiste.

Maïs : fin de campagne de plus en plus tendue

En maïs, l'organisme a par contre réduit de deux points son taux de "bon à très bon", à 91 %, un chiffre qui « reste historiquement élevé » (pour rappel 83 % en 2020 et en moyenne sur cinq ans).

En Argentine, la collecte peine toujours à avancer : 31 % des travaux effectués par rapport à 43 % un an plus tôt selon la Bourse de commerce de Buenos Aires. Et au Brésil, « le faible potentiel de production de maïs limite les disponibilités avant l’arrivée des moissons de l’hémisphère Nord ». Avec, en Ukraine, des stocks proches de zéro, la seconde partie de campagne s'avère particulièrement tendue. Ainsi, les cours du maïs en ancienne récolte se sont appréciés.

