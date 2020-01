Paroles de lecteurs « Macron va ramer un sacré moment pour reconquérir les agriculteurs ! »

L'opération séduction du président de la République envers les agriculteurs est un échec, du moins auprès des lecteurs de Terre-net, qui ne voient là qu'une manoeuvre pour ne pas « se faire huer au Salon de l'agriculture » et pour préparer les « élections municipales ». Vu la liste de ses "casseroles" agricoles, Emmanuel Macron n'est en effet pas prêt de « reconquérir le coeur des paysans » sauf si ces derniers sont « atteints du syndrome de Stockholm » ou s'il « démissionne ».

Aranaud : « Après avoir sacrifié l'agriculture au profit de l'industrie pour les actionnaires et des écolos bobos pour les élections, Macron fait une opération séduction auprès des agriculteurs, la bonne blague ! »



Emmanuel Macron veut reconquérir le cœur des agriculteurs Extrait des commentaires de l'article :

farmer50 : « Communication quand tu nous tiens... À quelques semaines du Salon de l'agriculture, il se souvient que le monde agricole existe et que derrière, il y a des femmes et des hommes qui triment et qui en ont ras-le-bol. »

Une opération séduction, la bonne blague ! (Aranaud)

misérable : « La girouette tourne avec le vent d'hiver. Il faut dire que, pour sauver l'économie, il faut en remplir des bons de commande au salon ! »

Mister56 : « Tiens tiens, le Sia 2020 approche, les élections municipales pointent le bout de leur nez... et le menteur profiteur pointe sa g... !! »

« Salon de l'agriculture et municipales approchent »

farmer50 : « En parlant des municipales, E. Macron considère vraiment les ruraux comme des bouseux puisque les votes dans les communes de - 9 000 habitants ne seront pas pris en compte pour les statistiques nationales. Aux dernières présidentielles, j'ai voté pour lui au 2e tour par dépit et manque de courage. J'ai remis ça aux législatives en votant pour son candidat Stéphane Travert. Mais en 2022, ma main ne tremblera pas. »

En 2022, ma main ne tremblera pas ! (farmer50)

Grochat : « Notre président ne serait-il pas en train de nous prendre pour des c... ? Ou alors il veut pouvoir se promener au Salon de l'agriculture sans se faire huer. S'il ose y aller, je propose que personne ne lui parle et même que tout le monde lui tourne le dos !! »

Révolte : « Tu verras, plein d'agriculteurs lui offriront charcuterie, vin et j'en passe, espérant je ne sais quoi de lui... enfin non, juste un selfie ! »

ZNT, glyphosate, Ceta/Mercosur, loi Égalim, retraites... « la liste de ses c... est longue » !

Yp42 : « Ceta, ZNT, un ministre de l'agriculture à la dérive, toujours pas d'augmentation des revenus agricoles, loi Égalim... il va ramer un sacré moment avant de nous reconquérir !!! »

Pipo : « (...) Pour que la liste soit complète, il manque l'interdiction des néonicotinoïdes et du glyphosate, le Mercosur, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie, le projet de rendre obligatoire l'assurance contre les aléas. Il fait tellement de c... que j'en oublie forcément ! »

Il a fait tellement de bourdes qu'on en oublie forcément ! (Pipo)

farmer50 : « Un beau bilan agricole effectivement : engagement à interdire le glyphosate (ah m..., c'est pas si simple), loi Égalim (ah m..., la grande distrib. s'est assise dessus), filière viande en difficulté (ah m... LREM a voté la mise en place d'un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires, bah oui, les vegans/écolos bobos sont plus importants que les agris), multiplications des intrusions dans les exploitations d'associations comme L214 sans aucune poursuite judiciaire. »

ptiloui : « On pourrait aussi lui rappeler que les retraites agricoles devaient passer à 85 % du Smic (carrières complètes...). La proposition de loi ait été votée à l'unanimité de l'assemblée, il ne restait plus que le vote du sénat qui s'annonçait n'être qu'une formalité. Sauf... que le gouvernement a annulé le vote le matin même où il devait avoir lieu. Et maintenant, il nous dit qu'on va y gagner avec sa "réforme" des retraites... Ce qui est sûr : si Macron est aussi satisfait, ça s'annonce vraiment mal pour nous ! »

sceadesbusards : « Et l'augmentation des taxes sur le GNR à partir du 1er juillet ? Ça aussi, ça fait partie de l'opération séduction ?! »

La seule solution : « qu'il démissionne ! »

steph72 : « Il n'y a plus rien à attendre de ce président, il n'en est plus à une hypocrisie près !! »

PàgraT : « Ou alors notre président pense que les agriculteurs pourraient développer le syndrome de Stockholm ? »

Il espère que les agris développent un syndrome de Stockholm ? (PàdraT)

erick28 : « La seule façon de me reconquérir : démissionner ! (...) »

NH 17 : « C'est le pire président qu'on n'ait jamais eu ! En un seul quinquennat, il va mettre l'agriculture à genoux comme personne ne l'a jamais fait !! »

Monique : « Cela fera autant d'électeurs en moins que de vaches ! Après ça, il n'y aura pas un bulletin d'agriculteur pour lui dans les urnes en 2022. La trahison se paie cash. »

Autant d'électeurs en moins pour lui que de vaches en 2020 ! (Monique)

The germs : « Ils sont balèze quand même chez LREM : dans la même journée, ils sont capables de louer le modèle agricole français et, "en même temps", de dire qu'il est à bout de souffle, de souligner le bon sens paysan pour préserver l’environnement et, "en même temps", d'accuser les agris de bousculer la nature, etc. Ils sont trop forts avec leur "en même temps" !! »

L'opération de séduction du monde agricole d'E. Macron n'a pas mieux marché sur Facebook :

