Paroles de lecteurs Non, Emmanuel Macron n'a pas tenu ses promesses !

À la question "Emmanuel Macron a-t-il tenu ses promesses ?", titre d'un article paru cette semaine sur Terre-net, les lecteurs ont unanimement répondu "non". Normes, charges, loi foncière, accords de libre-échange, réforme des retraites... eux aussi dressent, point par point, le bilan à mi-mandat de la politique agricole du chef de l'État. Et il est sans appel...

Des normes en plus

julio91 : « En "surtransposant" les règles européennes, Macron paralyse l'agriculture française. »

agri désabusé : « Je me souviens encore de la principale promesse du candidat Macron : aucune contrainte supplémentaire à celles imposées par Bruxelles ! C'est plutôt aucun engagement respecté ! Ce "macaron" (d'Amiens, NDLR) est un super menteur !! On a vite vu ce que valait sa parole : rien, nada, que dalle !!! »

titian : « Excellent résumé ! »

#touche pas à ma betterave ! : « Avant de vouloir réformer une profession qu'il ne connaît même pas, qu'il applique à l'État les mêmes transparence administrative et contrôles à répétition qu'il nous inflige ! Les agriculteurs ne sont plus libres de rien faire et sont complètement écœurés !! »

Des charges aussi !

stephclaud : « Les charges, c'est bien ce que l'on doit et les produits, ce que l'on reçoit ? À mon avis, Macron a du confondre les deux vu que sur le terrain, les produits baissent et les charges augmentent... »

Pas de loi foncière en revanche...

zeus : « La loi foncière pas avant 2022 ! C'est vrai on a tout notre temps !! »

Mais des repas végétariens dans les écoles !

Monique : « Perso, je n'arrive toujours pas à digérer le menu végétarien hebdomadaire dans les établissements scolaires. »

Et surtout des accords de libre-échange !!

Monique : « C'était prévu qu'il nous vende aux Canadiens et Brésiliens ? »

Julio91 : « Si Macron voulait détruire l’agriculture française, il ne s’y prendrait pas mieux qu'avec le Ceta et le Mercosur ! »

Puis une super réforme des retraites !!!

Monique : « La retraite se sauve encore devant nous avec son idée d'âge pivot à 64 ans ! Va-t-il oser prendre 10 % de pénalités sur une retraite de 760 € ? À ce que je sais, il n'a même pas été foutu de mettre un plancher auquel il ne touchera pas. Et si la santé ne permet pas de continuer ? C'est quoi l'issue de secours ? Le cimetière ? »



Pas étonnant que « l'agriculture crève !!!! »

vik : « La situation agricole s'est empirée. »

Monique : « Tu veux dire, 2 ans et demi de catastrophes qui s'accumulent ! »

Olmer : « Minable. L'agriculture crève !! »

Terminé : « Démembrée, liquidée, il ne reste plus rien de l'agriculture !! Macron a largement atteint son objectif ! Et aucune écoute de sa part pour les agriculteurs !! Bon courage à ceux qui restent... »

Même bilan pour son ministre de l'agriculture...

Stjeannais38 : « Alors il est où ce ministre qui promettait monts et merveilles suite aux orages de l'été dans la Drôme et l'Isère ? Bon vent, il n'a qu'à partir pour devenir maire de Biarritz ! On ne mérite pas un ministre de l'agriculture comme lui !! En espérant que quelqu'un de compétent revienne un jour à ce poste ! »

isidore : « Il préfère son compte en banque comme tous les autres hommes politiques ! Un pour tous et tous pourris !! »

le cheval de devant : « Combien nous coûtent tous ces bienfaiteurs de l'agriculture française ? »

titian : « Il ne doute de rien, un point commun en Macronie ! Il n'est cependant pas encore élu sur cette riviera qui fût autrefois basque !! »

« Qu'il parte, ça sauvera peut-être l'agriculture ! »

The germs : « Je pense qu'il va démissionner. Stéphane Travers est parti suite aux néonicotinoïdes. Pour Didier Guillaume, ce sera à cause des zones de non-traitement. S'il reste et qu'il annonce une ZNT minimale, là, je lui tirerais mon chapeau. Mais, la pression publique sera trop forte à mon avis. Ministre de l'agriculture est aujourd'hui un poste à éviter ! »

momo : « Qu'il parte, ça sauvera peut-être l'agriculture ! Je me rappelle, tout le monde voulait mettre Stéphane Le Foll dehors mais lui au moins, il était présent. Même s'il n'a pas réussi à faire grand chose, il a essayé, pas comme le ministre actuel... »

PàgraT : « Son départ montrera le peu d'intérêt qu'il porte à l'agriculture !! »

