L'info marché du jour Colza : nouveau record à 525,75 €/t !

Encore près de 3 €/t de plus pour le cours du colza hier sur Euronext ! Une dixième séance de hausse consécutive pour l'oléagineux.

Quand s'arrêtera la progression du cours du colza européen ? Lundi 8 mars 2021, la graine oléagineuse a connu sa dixième augmentation consécutive sur Euronext pour atteindre un nouveau sommet de 525,75 €/t ! Globalement, c'est tout le marché des huiles qui bénéficie de l'envolée du brut de vendredi dernier, suite à « l'attaque de drone d'un port pétrolier saoudien », précise Marius Garrigue sur Terre-net.fr. Le palme malaisien a même grimpé à son plus haut niveau depuis 10 ans !

Ainsi, « le complexe soja était également orienté à la hausse à la veille d’un rapport de l'USDA dans lequel les opérateurs s’attendent à une coupe des stocks US de fin de campagne », détaille l'expert. « Le bilan est également extrêmement tendu au Canada avec un stock de report de canola en fin de campagne qui pourrait être sous les niveaux dits tampons », ajoute Agritel.

Plusieurs facteurs de hausse

De plus, les perspectives de production sud-américaine pourraient être révisées à la baisse à cause de la sécheresse en Argentine et des pluies au Brésil. 65 % du soja brésilien n'est pas encore récolté, contre 50 % la campagne précédente à la même date.

Autre facteur de fermeté : « les inspections de soja dans les ports américains sont ressorties dans le haut des attentes des opérateurs la semaine passée. » Signalons enfin que la Commission européenne a relevé d’un peu plus de 300 kt les importations cumulées de colza depuis le 1er juillet 2020, à 4,7 Mt, « soit un rythme légèrement supérieur au record établi il y a un an (4,55 Mt) ».

