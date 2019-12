Dernier RDV agri de 2019 L'année agricole vue par les agriyoutubeurs

Ne manquez pas le dernier RDV agri de 2019 de Thierry Bailliet, ce soir à 21 h sur sa chaîne Youtube Thierry agriculteur d'aujourd'hui. Entouré d'autres agriyoutubeurs, il retracera les événements agricoles marquants de l'année qui s'achève dans une quinzaine de jours.

Entre les conditions de récolte et de semis très pluvieuses de l'automne, la sécheresse et les feux de moisson de cet été, la montée en puissance de l'agribashing avec la multiplication des intrusions dans les exploitations, des agressions d'agriculteurs, des plaintes de riverains à leur encontre et des reportages à charge dans les médias grand public, ou encore l'interdiction prochaine du glyphosate ou les difficultés économiques et les bas revenus que connaissent bon nombre de producteurs... : l'année 2019 a été riche en actualités agricoles, dont beaucoup ne sont pas réjouissantes malheureusement !

Pour son ultime RDV agri avant 2020, Thierry Bailliet est accompagné de plusieurs de ses collègues agriyoutubeurs qui donneront leur vision de l'année qui vient de s'écouler pour le secteur de l'agriculture. Sera-t-elle la même pour chacun ? Pour le savoir, connectez-vous ce soir à 21 h sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui. Et rendez-vous tous les 15 jours, le lundi, en 2020 pour de nouveaux RDV agri sur des sujets aussi variés qu'en 2019 (voir la rétrospective ci-dessous) !

RDV agri, c'est quoi ?



RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa un agriculteur et/ou un expert pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».



L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à



Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :

état d'avancement des cultures,

les dernières infos ou articles importants,

le site ou l’application de la semaine,

